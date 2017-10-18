АО «Мелиорация и водное хозяйство» планирует реконструкцию Верхне-Ширванского канала

АО «Мелиорация и водное хозяйство» отбирает компанию для разработки технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации (рабочего проекта и тендерной документации) по реконструкции Верхне-Ширванского оросительного канала.

Отбор проводится методом опроса предложений.

Стоимость участия в отборе – 500 манатов.

Предложения компаний принимаются до 30 октября 2017 года. Вскрытие конвертов с предложениями состоится 31 октября 2017 года.

Площадь Верхне-Ширванского оросительного канала составляет 231,505 тыс. га, существующая орошаемая площадь – 125,555 тыс. га, новая орошаемая площадь составит 105,95 тыс. га, длина канала – 190 км, источник воды – Мингячевирское водохранилище.

Н.Аббасова