АО «Мелиорация и водное хозяйство» планирует реконструкцию Верхне-Ширванского канала

АО «Мелиорация и водное хозяйство» отбирает компанию для разработки технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации (рабочего проекта и тендерной документации) по реконструкции Верхне-Ширванского оросительного канала.
Отбор проводится методом опроса предложений.
Стоимость участия в отборе – 500 манатов.
Предложения компаний принимаются до 30 октября 2017 года. Вскрытие конвертов с предложениями состоится 31 октября 2017 года.
Площадь Верхне-Ширванского оросительного канала составляет 231,505 тыс. га, существующая орошаемая площадь – 125,555 тыс. га, новая орошаемая площадь составит 105,95 тыс. га, длина канала – 190 км, источник воды – Мингячевирское водохранилище.
Н.Аббасова
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