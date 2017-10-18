Конкретные контакты Путина и Трампа на саммите АТЭС пока не планируются, времени еще много - Ушаков

До саммита АТЭС ещё много времени, конкретные контакты в рамках подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" мероприятия пока не планируются, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Ну, ещё времени много. Пока ещё конкретные контакты не планируются", - заявил Ю.Ушаков журналистам.