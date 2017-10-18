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Дальнее зарубежье 18.10.2017 10:59

Конкретные контакты Путина и Трампа на саммите АТЭС пока не планируются, времени еще много - Ушаков

До саммита АТЭС ещё много времени, конкретные контакты в рамках подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" мероприятия пока не планируются, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Ну, ещё времени много. Пока ещё конкретные контакты не планируются", - заявил Ю.Ушаков журналистам.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АТЭС, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]