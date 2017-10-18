Восемь полицейских стали жертвами двух нападений в Пакистане

По меньшей мере, семь полицейских стали жертвами взрыва в пакистанском городе Кветта в провинции Белуджистан, и еще один погиб, получив огнестрельные ранения, сообщает в среду пакистанское государственное радио.

Ранения при взрыве получили еще 22 человека, большинство из них также являются стражами порядка.

Взрыв произошел после того, как в полицейский автомобиль врезался боевик на моторикше, начиненной взрывчаткой. Машина, в которой находились стражи порядка, загорелась.

Другой инцидент произошел также в Кветте. По данным радио, неизвестные выстрелили в полицейского инспектора, находившегося на одной из городских автодорог, он скончался от полученных ранений.