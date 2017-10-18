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Дальнее зарубежье 18.10.2017 10:41

Восемь полицейских стали жертвами двух нападений в Пакистане

По меньшей мере, семь полицейских стали жертвами взрыва в пакистанском городе Кветта в провинции Белуджистан, и еще один погиб, получив огнестрельные ранения, сообщает в среду пакистанское государственное радио.

Ранения при взрыве получили еще 22 человека, большинство из них также являются стражами порядка.

Взрыв произошел после того, как в полицейский автомобиль врезался боевик на моторикше, начиненной взрывчаткой. Машина, в которой находились стражи порядка, загорелась.

Другой инцидент произошел также в Кветте. По данным радио, неизвестные выстрелили в полицейского инспектора, находившегося на одной из городских автодорог, он скончался от полученных ранений.

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Тэги: ПАКИСТАН, НАПАДЕНИЯ, ПОЛИЦИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]