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Культура 18.10.2017 10:51

Азербайджанский ковер считается феноменом среди мировых специалистов – министр культуры и туризма

Азербайджанское ковроткачество воспринимается сегодня в мире как особенный феномен, заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

«Азербайджанские ковры считаются сегодня в мире феноменом и включены в список ЮНЕСКО в качестве охраняемых предметов человеческого наследия», - сказал А.Гараев на V международном симпозиуме по азербайджанским коврам.

По его словам, азербайджанские ковры превратились на международном уровне в особую тему для ученых и профессионалов текстильного производства. «Международный симпозиум азербайджанского ковра проводится уже в пятый раз. Четвертый симпозиум состоялся в штаб-квартире ЮНЕСКО и был приурочен к 100-летию известного азербайджанского ковроткача Лятифа Керимова», - отметил министр.

Он подчеркнул, что симпозиум можно рассматривать как мероприятие, на котором происходит слияние теории и практики.

А.Гараев особо отметил повышенный интерес мира культуры к симпозиуму, подчеркнув, что в мероприятии участвуют представители 25 стран мира.

«Среди многочисленных гостей симпозиума не только ученые, но и люди, занимающиеся продажей азербайджанских ковров в мире. Несомненно, сегодняшнее мероприятие послужит развитию азербайджанского ковроткачества. В рамках симпозиума откроется выставка образцов азербайджанских ковров, представленных музеем Виктории Альберт и частными коллекционерами. Это давно ожидаемое событие для нас», - подчеркнул министр.

Р.Бабаев

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Тэги: КОВРЫ, СИМПОЗИУМ, МИНИСТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]