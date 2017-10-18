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Внешняя политика 18.10.2017 11:00

Азербайджан является важным партнером для ЕС - Хан

Член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан считает, что новое соглашение о стратегическом партнерстве расширит отношения ЕС с Азербайджаном.

"Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза. Мы хотим совершенствовать наши отношения и развивать свой потенциал в рамках нового двустороннего соглашения, которое заменяет нынешнее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1996 года, что отражает значительное развитие отношений между ЕС и Азербайджаном с тех пор", - сказал Й.Хан в интервью сайту New Eastern Europe.

По его мнению, новое соглашение "расширит и укрепит рамки наших отношений на основе общих фундаментальных ценностей и принципов и с учетом новых глобальных, политических и экономических интересов, которые мы разделяем, и проблем, с которыми мы сталкиваемся".

"Соглашение будет охватывать политические, отраслевые, торгово-экономические отношения", - отметил он.

Й.Хан также высказал свое мнение об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. "ЕС полностью поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на немедленное рассмотрение мер по снижению напряженности на линии соприкосновения, а также по участию сторон в переговорах по существу", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]