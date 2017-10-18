Россия осуждает ядерные испытания КНДР, призывает США и союзников не проводить военные учения в регионе - Рябков

РФ осуждает ядерные испытания КНДР, но призывает США и союзников отказаться от военно-морских учений в районе Корейского полуострова, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы решительно осуждаем эти действия (ядерные испытания в КНДР-ИФ)", - сказал С.Рябков на конференции по ДВЗЯИ в МИФИ.

"При этом считаем абсолютно необходимым воздерживаться от каких-либо шагов, ведущих к созданию напряженности в регионе Северо-Восточной Азии. Это относится, разумеется, к масштабным военно-морским учениям, которые группа стран постоянно проводит в этом районе", - отметил замминистра.

"Призываем стороны вернуться к диалогу и переговорам", - подчеркнул С.Рябков