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СНГ 18.10.2017 11:17

Россия осуждает ядерные испытания КНДР, призывает США и союзников не проводить военные учения в регионе - Рябков

РФ осуждает ядерные испытания КНДР, но призывает США и союзников отказаться от военно-морских учений в районе Корейского полуострова, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы решительно осуждаем эти действия (ядерные испытания в КНДР-ИФ)", - сказал С.Рябков на конференции по ДВЗЯИ в МИФИ.

"При этом считаем абсолютно необходимым воздерживаться от каких-либо шагов, ведущих к созданию напряженности в регионе Северо-Восточной Азии. Это относится, разумеется, к масштабным военно-морским учениям, которые группа стран постоянно проводит в этом районе", - отметил замминистра.

"Призываем стороны вернуться к диалогу и переговорам", - подчеркнул С.Рябков

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КНДР, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]