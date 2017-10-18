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Дальнее зарубежье 18.10.2017 13:22

В NASA рассказали об инциденте с разгерметизацией космического корабля "Союз"

Астронавт Томас Стаффорд заявил, что весной этого года космический корабль "Союз" пережил случай с разгерметизацией на этапе спуска на высоте восьми километров над землей, сообщает в среду издание "Спейс ньюс".

"Скоба (парашюта - ИФ) задела сварной шов, и результатом стала разгерметизация - часть воздуха покинула капсулу", - заявил Т.Стаффорд, выступая на заседании Консультативного совета аэрокосмического агентства США NASA.

По его словам, случай не представлял опасности для жизни экипажа, но поставил под вопрос надежность российских космических кораблей.

Инцидент произошел в апреле этого года во время спуска "Союза", однако об этом стало известно только сейчас.

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Тэги: США, КОСМОС, КОРАБЛЬ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]