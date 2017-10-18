Израиль возобновил субсидирование рейсов в Эйлат в зимний сезон

Израиль возобновил зимнюю программу по субсидированию рейсов в Эйлат, в рамках которой Министерство туризма страны возмещает организующим перелеты в аэропорт Овда компаниям 45 евро за каждого пассажира, сообщила журналистам директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.
"Мы возобновили чартерную программу на зимний сезон, основная часть программы заработает в октябре", - сказала она.
К.Кобякова добавила, что в этом году из Москвы и Петербурга в Эйлат будет выполняться до 12 рейсов в неделю, в то время как в прошлом году их число достигало 7-8. По ее словам, субсидирование зимнего сезона (с октября по апрель) осталось на уровне прошлого года и составляет 45 евро за туриста.
"Кроме того, у нас еще есть программа поддержки регулярных полетов в Тель-Авив из новых городов. В рамках этой программы в прошлом году запустился новый полет из Самары, в этом году планируется из Минеральных Вод", - рассказала директор департамента.
Ранее итоги реализации программы в прошлом зимнем сезоне в Минтуризма Израиля признали удачными. Со 2 октября 2016 года по 9 апреля 2017 года было выполнено 150 рейсов со средней загрузкой 82%, тогда как с 8 октября 2015 года по 9 апреля 2016 года было организовано 80 перелетов в южный аэропорт Израиля со средней загрузкой 73%. В общей сложности, в минувшем зимнем сезоне в аэропорт Овда прибыло 26 тыс. российских туристов, что на 113% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
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