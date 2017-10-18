Глава МВД Португалии подала в отставку из-за ситуации с лесными пожарами

Министр внутренних дел Португалии Конштанса Урбану ди Соуза подала в отставку на фоне ситуации с лесными пожарами, число жертв которых за лето и осень этого года превысило 100 человек, сообщает в среду португальская телерадиокомпания RTP.

"Глава министерства внутренних дел официально подала прошение об отставке", - говорится в заявлении премьер-министра страны Антониу Кошты.

Отмечается, что он принял эту отставку.

К.У ди Соуза возглавила министерство в ноябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что минимум 41 человек стал жертвой лесных пожаров в Португалии, возобновившихся с новой силой ранее на этой неделе. Еще как минимум 71 человек получил травмы. Этим летом жертвами лесных пожаров стали 64 человека, 250 получили травмы.