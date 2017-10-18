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18.10.2017 14:24

Глава МВД Португалии подала в отставку из-за ситуации с лесными пожарами

Министр внутренних дел Португалии Конштанса Урбану ди Соуза подала в отставку на фоне ситуации с лесными пожарами, число жертв которых за лето и осень этого года превысило 100 человек, сообщает в среду португальская телерадиокомпания RTP.

"Глава министерства внутренних дел официально подала прошение об отставке", - говорится в заявлении премьер-министра страны Антониу Кошты.

Отмечается, что он принял эту отставку.

К.У ди Соуза возглавила министерство в ноябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что минимум 41 человек стал жертвой лесных пожаров в Португалии, возобновившихся с новой силой ранее на этой неделе. Еще как минимум 71 человек получил травмы. Этим летом жертвами лесных пожаров стали 64 человека, 250 получили травмы.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, МИНИСТР, ПОЖАР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]