Глава МВД Португалии подала в отставку из-за ситуации с лесными пожарами

Министр внутренних дел Португалии Конштанса Урбану ди Соуза подала в отставку на фоне ситуации с лесными пожарами, число жертв которых за лето и осень этого года превысило 100 человек, сообщает в среду португальская телерадиокомпания RTP.
"Глава министерства внутренних дел официально подала прошение об отставке", - говорится в заявлении премьер-министра страны Антониу Кошты.
Отмечается, что он принял эту отставку.
К.У ди Соуза возглавила министерство в ноябре 2015 года.
Ранее сообщалось, что минимум 41 человек стал жертвой лесных пожаров в Португалии, возобновившихся с новой силой ранее на этой неделе. Еще как минимум 71 человек получил травмы. Этим летом жертвами лесных пожаров стали 64 человека, 250 получили травмы.
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