Президент Польши в 2018 году совершит визит в Баку – глава МИД Азербайджана

Президент Польши Анджей Дуда в 2018 году совершит визит в Азербайджан, заявил глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.

"Президент Польши в следующем году совершит визит в Азербайджан", - сказал Э.Мамедъяров в среду в Баку на совместной пресс-конференции с польским коллегой Витольдом Ващиковски.

Э.Мамедъяров подчеркнул, что до сих пор между Азербайджаном и Польшей подписан 41 документ. "Еще 10 документов находятся на стадии обсуждения", - отметил он.

Он отметил, что Азербайджан заинтересован в расширении транспортного сотрудничества с Польшей. "Мы ходим создать транспортный коридор, который будет включать Польшу, страны Балтии, Украину, Грузию и Азербайджан для поставок грузов в Китай и в обратном направлении. Этот коридор, в том числе может включать Иран и Индию. Данный проект находится на стадии обсуждения", - добавил глава МИД Азербайджана.

Р.Бабаев