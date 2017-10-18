Южная Корея, США и Япония заявляют о готовности искать дипломатическое решение проблемы КНДР

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан, замглавы МИД Японии Синсукэ Сугияма и замминистра иностранных дел Южной Кореи Лим Сон Нам по итогам трехсторонних переговоров в Сеуле подтвердили договоренность искать дипломатические пути для мирного решения ядерной проблемы КНДР, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".
Дж. Салливан отметил, что, несмотря на поиск дипломатического выхода из сложившейся ситуации, Вашингтон, Сеул и Токио должны быть готовы "к любым непредвиденным обстоятельствам".
По словам представителя МИД Южной Кореи, слова которого приводят южнокорейские СМИ, союзники "договорились прикладывать все возможные дипломатические усилия, включая санкции и диалог, при тесном сотрудничестве трех стран".
Накануне Дж.Салливан и С.Сугияма по итогам состоявшейся в Токио двусторонней встречи также подтвердили договоренность координировать действия США, Японии и Южной Кореи для решения северокорейской ядерной проблемы и усилить давление на КНДР.
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