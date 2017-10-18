Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу по Карабаху, место встречи пока не определено - Мамедъяров

Главы МИД Азербайджана Армении Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян в ближайшее время проведут встречу для обсуждения урегулирования нагорно-карабахского конфликта, место встречи пока не определено.

"В ближайшее время планируется встреча глав МИД. Пока неизвестно, в каком городе", - сказал Э.Мамедъяров в среду в Баку на совместной пресс-конференции с польским коллегой Витольдом Ващиковски.

По его словам, переговоры по урегулированию карабахского конфликта должны вестись "интенсивно и субстантивно". "Мы говорили об этом с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. У них имеется ряд предложений. Основная цель встречи глав МИД – вести конкретные обсуждения", - добавил он.

Э.Мамедъяров также считает неправильными заявления, сделанные президентом Армении Сержем Саргсяном, по итогам встречи с президентом Азербайджана в Женеве 16 октября.

"Президенты на встрече долго обсуждали вопрос урегулирования конфликта", - подчеркнул глава МИД.

Р.Бабаев