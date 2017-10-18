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Бизнес и законодательство 18.10.2017 13:28

Австралийские бизнесмены готовы инвестировать в Азербайджане в сферы АПК, транспорта и логистики - Azpromo

Торговый оборот между Азербайджаном и Австралией по итогам 2016 года составил всего $8 млн, за 9 месяцев 2017 года - $4 млн, заявил в среду руководитель Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Руфат Мамедов на азербайджано-австралийском бизнес-форуме в Баку.

«Подобный товарооборот между нашими странами не может нас удовлетворить и к тому же он не отражает весь потенциал наших экономических отношений. Сегодняшний бизнес-форум является первым подобным мероприятием между бизнесменами наших стран и основной его целью является определение конкретных перспектив и проектов и создание совместного бизнеса на этой основе»,- сказал Р.Мамедов.

Он подчеркнул, что в Азербайджан прибыли представители 20 австралийских компаний, представляющие сельскохозяйственную, нефтегазовую, туристическую, транспортную и логистическую сферы.

По словам Р.Мамедова, австралийские компании готовы инвестировать в экономику Азербайджана. «Особый интерес они проявляют к туризму, транспорту и логистике и сельскохозяйственной переработке», - подчеркнул глава Azpromo.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВСТРАЛИЯ, БИЗНЕС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]