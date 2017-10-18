Австралийские бизнесмены готовы инвестировать в Азербайджане в сферы АПК, транспорта и логистики - Azpromo

Торговый оборот между Азербайджаном и Австралией по итогам 2016 года составил всего $8 млн, за 9 месяцев 2017 года - $4 млн, заявил в среду руководитель Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Руфат Мамедов на азербайджано-австралийском бизнес-форуме в Баку.

«Подобный товарооборот между нашими странами не может нас удовлетворить и к тому же он не отражает весь потенциал наших экономических отношений. Сегодняшний бизнес-форум является первым подобным мероприятием между бизнесменами наших стран и основной его целью является определение конкретных перспектив и проектов и создание совместного бизнеса на этой основе»,- сказал Р.Мамедов.

Он подчеркнул, что в Азербайджан прибыли представители 20 австралийских компаний, представляющие сельскохозяйственную, нефтегазовую, туристическую, транспортную и логистическую сферы.

По словам Р.Мамедова, австралийские компании готовы инвестировать в экономику Азербайджана. «Особый интерес они проявляют к туризму, транспорту и логистике и сельскохозяйственной переработке», - подчеркнул глава Azpromo.

Б.Рустамбеков