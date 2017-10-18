Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2 RUR   0.0297 GBR   2.2421 TRY   0.4638

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 20° Завтра 12° 19° 20 Окт 11° 21° 21 Окт 13° 20°

18.10.2017 16:14

Полиция Филиппин арестовала вдову террориста, возможно, вербовавшую боевиков за рубежом

Власти Филиппин сообщили об аресте Карен Хамидон - вдовы одного из лидеров местных террористов, которая, предположительно, вербовала бойцов за рубежом, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"К.Хамидон получила дурную славу в мире в середине 2016 года, когда успешно завербовала нескольких индийских граждан, чтобы те приехали на Филиппины и присоединились к радикальным экстремистским группировкам на острове Минданао", - заявил на пресс-конференции министр юстиции страны Виталиано Агирре.

По данным полиции, женщина являлась супругой Мохаммеда Джафара Магуида из радикальной группировки Ансар Халифа, которого полиция ликвидировала в январе в южной провинции Сарангани.

Согласно информации департамента юстиции, до него К.Хамидон также была замужем за гражданином Сингапура Мухаммедом Шамином, задержанным там за связи с террористической группировкой "Исламское Государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Сообщается, что К.Хамидон приглашала мусульман присоединиться к связанным с ИГ формированиям в социальных сетях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИЛИППИНЫ, БОЕВИК, ВДОВА, АРЕСТ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]