Полиция Филиппин арестовала вдову террориста, возможно, вербовавшую боевиков за рубежом

Власти Филиппин сообщили об аресте Карен Хамидон - вдовы одного из лидеров местных террористов, которая, предположительно, вербовала бойцов за рубежом, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".
"К.Хамидон получила дурную славу в мире в середине 2016 года, когда успешно завербовала нескольких индийских граждан, чтобы те приехали на Филиппины и присоединились к радикальным экстремистским группировкам на острове Минданао", - заявил на пресс-конференции министр юстиции страны Виталиано Агирре.
По данным полиции, женщина являлась супругой Мохаммеда Джафара Магуида из радикальной группировки Ансар Халифа, которого полиция ликвидировала в январе в южной провинции Сарангани.
Согласно информации департамента юстиции, до него К.Хамидон также была замужем за гражданином Сингапура Мухаммедом Шамином, задержанным там за связи с террористической группировкой "Исламское Государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Сообщается, что К.Хамидон приглашала мусульман присоединиться к связанным с ИГ формированиям в социальных сетях.
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