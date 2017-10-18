Посол Турции рассчитывает на снятие остающихся ограничений на поставки продовольствия в РФ на следующей неделе

Турция рассчитывает на снятие оставшихся ограничений на ввоз продовольствия в РФ на заседании российско-турецкой межправкомиссии на будущей неделе, заявил посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз.

"Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым было принято решение об отмене экономических ограничений. Мы отмечаем свое удовлетворение состоянием дел", - сказал посол на пресс-конференции в среду.

По его словам, "сохраняется несколько продуктовых позиций, на которые сохраняется ограничение на ввоз".

"На следующей неделе будет проходить заседание межправкомиссии по этому вопросу. Мы надеемся, что оставшиеся ограничения будут сняты межправкомиссией на этом заседании", - отметил дипломат.

Посол выразил надежду на увеличение товарооборота между Турцией и Россией.

"К сожалению пока что нам не удалось достигнуть прежнего уровня - 40 млрд долларов. Сегодня перед нами стоит цель достигнуть прежнего уровня товарооборота, а также достигнуть цели, которая ранее была обозначена правительством - добиться товарооборота в 100 млрд долларов", - сказал он.

Накануне вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия готова разрешить поставки на свой рынок около 50 тыс. тонн томатов с четырех предприятий Турции с декабря по апрель, однако на принятие решения об открытии рынка могут повлиять действия Турции, усложнившей процедуру импорта российской сельхозпродукции.

С 9 октября Анкара ввела порядок, в соответствии с которым российские поставщики должны подтверждать в посольстве и консульствах Турции счета-фактуры на российские грузы. Эти требования распространяются на поставки мягкой пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы, гороха, риса, жмыха подсолнечника, твердой пшеницы.

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев не исключал введения Москвой "зеркальных" мер в отношении поставок турецкой агропродукции.

Россия запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Ограничения поэтапно снимались, под запретом пока остаются только поставки томатов. До 1 января 2016 года они были основной статьей турецкого овощного экспорта в Россию.

Ограничения на поставки растениеводческой продукции из Турции вводил и Россельхознадзор.

До запрета Турция экспортировала в Россию около 360 тыс. тонн томатов в год.