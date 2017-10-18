Армения стремится затянуть переговоры по Карабаху – президент Азербайджана

Странам, вовлеченным в программу "Восточное партнерство", должно оказываться одинаковое отношение, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Азербайджан ведет активную работу с целью расширения сотрудничества с Польшей в сферах экономики, взаимных инвестиций, энергетики, транспорте", - сказал И.Алиев в среду в Баку на встрече с главой польского МИД Витольдом Ващиковски, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
В.Ващиковски отметил, что ЕС заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном и важную роль в этом направлении играет программа "Восточное партнерство".
И.Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что странам, вовлеченным в эту программу, должно оказываться одинаковое отношение.
Президент Азербайджана и глава МИД Польши также обсудили ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И.Алиев отметил, что Армения стремится затянуть урегулирование конфликта.
Как сообщалось ранее, президенты Азербайджана и Армении провели 16 октября в Женеве переговоры в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
А.Азизов
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