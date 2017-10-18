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Карабахский конфликт 18.10.2017 13:43

Армения стремится затянуть переговоры по Карабаху – президент Азербайджана

Странам, вовлеченным в программу "Восточное партнерство", должно оказываться одинаковое отношение, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджан ведет активную работу с целью расширения сотрудничества с Польшей в сферах экономики, взаимных инвестиций, энергетики, транспорте", - сказал И.Алиев в среду в Баку на встрече с главой польского МИД Витольдом Ващиковски, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В.Ващиковски отметил, что ЕС заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном и важную роль в этом направлении играет программа "Восточное партнерство".

И.Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что странам, вовлеченным в эту программу, должно оказываться одинаковое отношение.

Президент Азербайджана и глава МИД Польши также обсудили ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И.Алиев отметил, что Армения стремится затянуть урегулирование конфликта.

Как сообщалось ранее, президенты Азербайджана и Армении провели 16 октября в Женеве переговоры в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]