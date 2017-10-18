Баку и Брюссель в конце октября продолжат обсуждения по проекту соглашения о стратегическом партнерстве – глава МИД Азербайджана

Делегация Европейской комиссии в конце октября посетит Баку для обсуждения соглашения о стратегическом партнерстве, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"В конце октября ожидается визит в Азербайджан делегации Еврокомиссии. Будет обсуждаться ход подготовки соглашения о стратегическом партнерстве", - сказал Э.Мамедъяров.

По его словам, в настоящее время идет работа над проработкой второго из трех разделов документа.

"Сотрудничество с ЕС является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана", - добавил министр.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Р.Бабаев