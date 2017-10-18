Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2 RUR   0.0297 GBR   2.2421 TRY   0.4638

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 20° Завтра 12° 19° 20 Окт 11° 21° 21 Окт 13° 20°

Внешняя политика 18.10.2017 13:46

Баку и Брюссель в конце октября продолжат обсуждения по проекту соглашения о стратегическом партнерстве – глава МИД Азербайджана

Делегация Европейской комиссии в конце октября посетит Баку для обсуждения соглашения о стратегическом партнерстве, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"В конце октября ожидается визит в Азербайджан делегации Еврокомиссии. Будет обсуждаться ход подготовки соглашения о стратегическом партнерстве", - сказал Э.Мамедъяров.

По его словам, в настоящее время идет работа над проработкой второго из трех разделов документа.

"Сотрудничество с ЕС является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана", - добавил министр.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


Азербайджан является важным партнером для ЕС - Хан Беллард проведет обсуждения с руководством Азербайджана в рамках подготовки к саммиту Восточное партнерство Азербайджан заинтересован в скорейшем завершении переговоров по стратегическому соглашению с ЕС - Алиев В Брюсселе ждут успешного завершения переговоров с Азербайджаном по соглашению о стратегическом партнерстве Баку и Брюссель в конце октября продолжат переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве – МИД Азербайджана Баку и Брюссель в октябре надеются завершить переговоры по соглашению о сотрудничестве в сфере авиации – глава МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]