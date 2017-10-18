Угроза взрывов на трех вокзалах в Москве оказалась ложной

Информация об угрозах взрыва на Курском, Павелецком и Ярославском вокзалах в Москве не подтвердилась, сообщил в среду "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Проверочные мероприятия закончены, ни по одному звонку информация не подтвердилась",- сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент вокзалы открыты для пассажиров.