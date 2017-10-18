Строительство моста на азербайджано-российской границе обойдется в 1,2 млрд рублей

На российско-азербайджанской границе в Дагестане в среду прошла торжественная церемония закладки памятного камня на месте строительства автомоста длиной 325 м через реку Самур, который объединит Россию и Азербайджан.

В церемонии приняли участие министр транспорта России Максим Соколов, врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, представители Республики Азербайджан и другие.

"Начало строительства нового моста через пограничную реку Самур - проект, к которому долго шли наши транспортные ведомства, который был крайне востребован всей транспортной системой и России, и Азербайджана. Он открывает возможности для дальнейшего сотрудничества, торговли и комфортных пассажирских, эффективных грузовых перевозок", - отметил в своем выступлении на церемонии закладки памятного камня министр транспорта России Максим Соколов, сообщают российские СМИ.

Мост будет построен к весне 2019 года, и контролировать его строительство будет Россия. Также с российской стороны строится пешеходный переход со всеми удобствами. Глава Минтранса России взял на себя обязательства личного контроля за ходом строительства этого объекта. Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.

"Стоимость строительства моста составляет 1,2 млрд рублей, его возведение будет профинансировано Россией и Азербайджаном из расчета "пятьдесят на пятьдесят", - сообщил директор филиала управления дорог "Каспий" по Дагестану Магомедрасул Омаров.

Длина моста составит 325 метров, ширина - 17 метров. Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны.

А.Азизов