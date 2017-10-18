Генпланы развития Губинской и Гусарской рекреационных зон будут готовы к марту 2018г

Подготовка генпланов развития туристических и рекреационных зон в двух районах на севере страны завершится в феврале 2018 года, заявил замминистра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов.
«Разработкой генпланов развития туристической и рекреационной зоны в Гусарском и в Губинском районе Азербайджана занимается испанская компания (PGI Azerbaijan – азербайджанское подразделение PGI Management– ИФ-Аз). На выполнение работ компании отведено 6 месяцев. Эти работы начались уже месяц и завершатся в феврале следующего года», - сообщил Н.Самедов на бизнес-форуме Caspian Energy в среду.
Замминистра отметил, что следующим этапом после подготовки генпланов станет разработка текущих планов и поиск потенциальных инвесторов для реализации этих проектов.
Как сообщалось ранее, Минкультуры и туризма 25 августа 2017 года подписало с PGI Azerbaijan контракт на разработку генплана развития туристической и рекреационной зоны в Гусарском районе на сумму 398,9 тыс. манатов, в Губинском районе – на 279 тыс. манатов.
Кабинет министров Азербайджана в августе 2017 года распорядился о создании и утверждении границ трех туристических и рекреационных зон общей площадью 100 тыс. 276,82 га на севере республики.
Под создание Хызы-Хачмазской туристической и рекреационной зоны отведена территория площадью 82 тыс. га (в том числе в Хызынском районе территория в 7 тыс. 969,22 га, в Сиазаньском районе - 14 тыс. 365,44 га, в Шабранском районе – 25 тыс. 833,78 га, в Хачмазском – 33 тыс. 832,4 га).
В Губинском районе под создание Губинской туристической и рекреационной зоны отведена территория площадью 3 тыс. 729,43 га, в Гусарском районе под создание Гусарской туристической и рекреационной зоны – 14 тыс. 546,55 га.
Н.Аббасова
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