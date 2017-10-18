Тегеран вновь заявил о приверженности ядерному соглашению

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи подтвердил приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и заявил, что Тегеран не выйдет из соглашения, пока из него не выйдет Вашингтон, цитирует в среду его слова агентство ИСНА.

По его словам, Тегеран "разорвет его (соглашение - ИФ)", если аналогичным образом поступит Вашингтон.

Он также приветствовал реакцию руководства ряда европейских стран, которые осудили решение президента США Дональда Трампа не сертифицировать выполнение Тегераном условий соглашений.

"Но для них (европейских стран - ИФ) недостаточно говорить, что он (Д.Трамп - ИФ) не должен разрывать соглашение. Соглашение служит их интересам. Пока другая сторона не разорвет соглашение, мы тоже не будем его разрывать", - приводят иранские СМИ слова верховного лидера страны.

Д.Трамп 13 октября сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ответ заявила, что у президента США нет полномочий для аннулирования сделки между "шестеркой" и Ираном.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия пришли к соглашению по программе развития мирного атома в Иране - СВПД.

План предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.