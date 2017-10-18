Более 4,5 млн человек посмотрели выставки "Самая красивая страна" Русского географического общества в России и за рубежом, сообщил президент РГО Сергей Шойгу.

"Мы провели очередной конкурс "Самая красивая страна". Результаты впечатляют. Мы выбрали фотографии, не только финалистов, но и других участников, показали на выставках 15 столиц зарубежных стран и в России. В общей сложности более 4,5 млн человек смогли их посмотреть", - сказал С.Шойгу в среду.

По его словам, также конкурсные фотографии украсят российские военные объекты в Арктике, так как там "не хватает живой природы".