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18.10.2017 15:07

Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет

В этом году Азербайджан присоединяется к всемирной Кампании против рака груди Breast Cancer Campaign, которая в этом году отмечает юбилей – 25 лет.

Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь всемирным месяцем борьбы против рака груди.

В 1992 году кампанию запустила одна из самых известных женщин мира, основательница косметической империи Estee Lauder и филантроп Эвелин Лаудер. Она же создала знаменитую розовую ленточку – международный символ борьбы с раком груди. За четверть века легендарная кампания объединила людей более чем в 70 странах мира.

На сегодняшний день рак груди – самая распространенная разновидность онкологии у женщин. По оценкам мировой медико-санитарной статистики, 508 тыс. женщин умерли в 2011 году от рака груди (Global Health Estimates, WHO 2013). Показатели выздоровления от рака значительно варьируются во всем мире: от 80% и более в Северной Америке до 40% и менее в развивающихся странах. Низкий уровень выживаемости в развивающихся странах обусловлен главным образом отсутствием ранней диагностики и надлежащего лечения.

За годы совместных усилий корпорация Estee Lauder и Фонд исследований рака груди смогли добиться следующих результатов:

• За последние 20 лет показатели смертности от рака молочной железы снизились на 38%.

• Уровень выживаемости за 5 лет стал выше на 90% в случаях ранней диагностики рака груди.

• Лечение подбирается в зависимости от типа рака молочной железы, поскольку стало известно, что рак груди – это несколько видов одного заболевания.

• Хирургия стала не такой агрессивной, и сегодня большинство женщин может сделать люмпэктомию, а не полное удаление груди (мастэктомию).

Ежегодно СМИ и блогеры по всему миру публикуют просветительские материалы о тяжелом недуге, призывая женщин пройти обследование и позаботиться о своем здоровье. Во многом благодаря активной поддержке медиа, женщины обращают внимание на проблему и успевают сделать раннюю диагностику, которая в 90% случаев спасает жизнь.

Таких результатов удалось добиться во многом благодаря просветительской деятельности. Кампания сотрудничает с более чем 60 профильными организациями в разных странах мира. За все годы подсвечено более 1 тыс. достопримечательностей по всему миру, чтобы наглядно напомнить о важности поддержания здоровья груди, а также в поддержку и в память всех, кто боролся с заболеванием.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РАК, КАМПАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]