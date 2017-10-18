Главы МИД Азербайджана и Польши обсудили вопросы экономического сотрудничества

Министры иностранных дел Азербайджана и Польши Эльмар Мамедьяров и Витольд Ващиковски на встрече в Баку в среду обсудили вопросы интенсификации сроков проведения азербайджано-польской совместной межправительственной комиссии.
"Министры также обсудили вопросы реализации региональных энергетических и транспортных проектов, в том числе экспорта азербайджанского газа в Европу, возможности транспортных проектов «Север-Юг» и «Восток-Запад» их экономические и временные преимущества", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
Кроме этого, главы МИД провели обмен мнениями относительно двухстороннего сотрудничества в гуманитарной, туристической сферах и в гражданской авиации.
Б.Рустамбеков
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