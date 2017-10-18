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Транспорт и связь 18.10.2017 15:02

Главы МИД Азербайджана и Польши обсудили вопросы экономического сотрудничества

Министры иностранных дел Азербайджана и Польши Эльмар Мамедьяров и Витольд Ващиковски на встрече в Баку в среду обсудили вопросы интенсификации сроков проведения азербайджано-польской совместной межправительственной комиссии.

"Министры также обсудили вопросы реализации региональных энергетических и транспортных проектов, в том числе экспорта азербайджанского газа в Европу, возможности транспортных проектов «Север-Юг» и «Восток-Запад» их экономические и временные преимущества", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Кроме этого, главы МИД провели обмен мнениями относительно двухстороннего сотрудничества в гуманитарной, туристической сферах и в гражданской авиации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]