Главы МИД Азербайджана и Польши обсудили вопросы экономического сотрудничества

Министры иностранных дел Азербайджана и Польши Эльмар Мамедьяров и Витольд Ващиковски на встрече в Баку в среду обсудили вопросы интенсификации сроков проведения азербайджано-польской совместной межправительственной комиссии.

"Министры также обсудили вопросы реализации региональных энергетических и транспортных проектов, в том числе экспорта азербайджанского газа в Европу, возможности транспортных проектов «Север-Юг» и «Восток-Запад» их экономические и временные преимущества", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Кроме этого, главы МИД провели обмен мнениями относительно двухстороннего сотрудничества в гуманитарной, туристической сферах и в гражданской авиации.

Б.Рустамбеков