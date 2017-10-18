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Карабахский конфликт 18.10.2017 15:27

Незаконно осужденный армянскими сепаратистами Шахбаз Гулиев прошел медобследование, проблем со здоровьем у него не обнаружено - Госкомиссия

Взятый в заложники и незаконно осужденный к 22 годам лишения свободы армянской стороной гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев прошел медицинское обследование в Ереване, проблем со здоровьем у него не обнаружено, сообщает пресс-служба Госкомиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана.

«Соответствующие международные организации информировали Госкомиссию о том, что отправленный в августе с целью прохождения медицинского обследования в Ереван незаконно осужденный сепаратистским режимом Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Шахбаз Гулиев 16 октября был возвращен на постоянное место содержания. Он чувствует себя нормально и не имеет никаких проблем со здоровьем», - отмечается в сообщении.

Гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.

Т.н. «суд» сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]