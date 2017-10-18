Минэкономики Азербайджана заплатит около 90 тыс. евро за 600 тыс. PIN и PUK-пакетов для удостоверений личности нового поколения

Министерство экономики Азербайджана определилось с поставщиком PIN и PUK-пакетов для граждан в связи с применением электронной подписи в удостоверениях личности нового поколения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

"Победителем соответствующего тендера объявлена компания Trub Trading (İnternational) AG. С ней 12 октября заключен контракт", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 89,823 тыс. евро.

Поставка PIN и PUK-пакетов заказчику должна быть осуществлена в течение 3 месяцев.

В целом, Минэкономики планирует приобрести 600 тыс. PIN и PUK-пакетов.

А.Азизов