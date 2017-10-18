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СНГ 18.10.2017 18:39

В России готовятся ввести утильсбор на пластиковые пакеты

Экологический сбор на полиэтиленовую упаковку может быть введён в ближайшие годы, заявил глава Минприроды Сергей Донской.

"Кроме утилизационного сбора, который сейчас платится только за товары, которые вышли из потребления, мы ещё и включаем тему упаковки. Пластиковые пакеты, упаковка должна быть включена, чтобы на неё распространялся утилизационный сбор уже с 2018, 2019, 2020 годов", - сказал С.Донской журналистам.

"В принципе со следующего года мы расширяем перечень. Мы должны этот перечень до конца года принять", - отметил он.

Ранее в среду спецпредставитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил подумать над введением экологического сбора на полиэтиленовые пакеты.

"Может быть, стоит подумать о неком экологическом сборе на полиэтиленовые пакеты, потому что ущерб полиэтилен наносит кратно. Больше, чем бумажный. Просьба Минпромторгу проработать эту идею и, необязательно в этом году, но представить предложения", - сказал С.Иванов на заседании Организационного комитета по проведению в РФ Года экологии.

Он пояснил, что во всех сетевых магазинах при покупке товаров выдают полиэтиленовый пакет и редко предоставляют на выбор бумажный аналог.

Причина, по его словам, в том, что отечественные предприятия редко выпускали крепкие бумажные пакеты, а их себестоимость дороже.

В то же время, как сообщил С.Иванов, Сегежский комбинат уже наладил выпуск бумаги, из которой можно делать крепкие пакеты.

Он выразил надежду, что если у людей будет выбор приобрести за одну и ту же цену бумажный или полиэтиленовый пакет, они предпочтут более экологичный вариант.

Ранее С.Иванов уже призывал ввести в России утилизационный сбор для производителей пластиковых пакетов.

"Утилизационный сбор нужен. Мы для автомобилей ввели в свое время утилизационный сбор, и он работает. Здесь то же самое... Производитель полиэтиленовых пакетов должен платить, потому что этот пакет нужно будет утилизировать. С другой стороны, если торговые сети, не бедные наши сети, располагающие соответствующим ресурсом, будут предлагать на кассе бумажные пакеты, я их буду только приветствовать. Но это их добровольное решение", - сказал С.Иванов 27 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Он пояснил, что у потребителя должно быть право выбора. "Он может взять полиэтиленовый пакет, если ему удобно, но производитель этого пакета заплатит за его утилизацию деньги вперед. Утром деньги - вечером стулья. А кто возьмет бумажный пакет, тому не надо ничего платить", - заявил С.Иванов.

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Тэги: РОССИЯ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПАКЕТЫ, УТИЛЬСБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]