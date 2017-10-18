Помощник президента Азербайджана уверен в скором освобождении территорий от армянской оккупации

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов уверен в скором освобождении от армянской оккупации азербайджанских территорий.
На своей странице в соцсети facebook Н.Мамедов отметил большие успехи, достигнутые Азербайджаном за 26 лет развития в качестве независимого государства.
«Уверен, что эти достижения будут использованы также на освобожденных в скорейшем времени от армянских оккупантов Нагорном Карабахе и других районах», - подчеркнул помощник президента.
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Р.Бабаев
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