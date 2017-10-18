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Дальнее зарубежье 18.10.2017 16:03

Анкара не будет выполнять условия Вашингтона для урегулирования визового кризиса - глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти не намерены соглашаться с условием, выдвинутым США для возобновления визового регулирования между двумя странами, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По словам М.Чавушоглу, решение Вашингтона приостановить выдачу турецким гражданам виз является "незрелым подходом в дипломатии" к решению разногласий и вызывает ненужную кризисную ситуацию для Турции.

"Мы будем сотрудничать, если их (США - ИФ) требования будут соответствовать нашей Конституции, но мы не будем прогибаться под навязываемые условия, и также намерены отвергать любые условия, которые мы не сможем выполнить", - сказал министр.

Так, условием США стало предоставление Анкарой доказательств в связи с обвинениями в адрес сотрудников дипмиссии США в Турции. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в недавнем телефонном разговоре с М.Чавушоглу.

Между тем, М.Чавушоглу отметил, что кризис в отношениях США и Турции является нецелесообразным, и выразил надежду на то, что сторонам необходимо разрешить его.

Отношения между двумя странами ухудшились после того, как сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, который обвиняется турецкими властями в причастности к попытке военного переворота.

Вскоре после этого посольство США в Анкаре и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание граждан двух стран.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ВИЗЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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