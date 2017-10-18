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СНГ 18.10.2017 18:05

Госдума РФ приняла закон об упрощении регистрации ИП и юрлиц

Госдума РФ на заседании в среду приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, упрощающий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), подающих документы для регистрации в электронном виде через многофункциональный центр (МФЦ).

Действующая редакция закона позволяет направлять документы в МФЦ в электронном виде, но подтверждающие регистрацию документы ФНС выдает в бумажном виде заявителю лично, по почте или через МФЦ.

Законопроект позволяет ФНС направлять документы на электронную почту заявителя.

Согласно законопроекту, при предоставлении в МФЦ документов для регистрации центр должен на следующий рабочий день направить их в налоговую инспекцию. После истечения срока, установленного законом для регистрации, ФНС должна направить решение на электронную почту юрлица или ИП, а также в МФЦ.

Заявитель сможет получить в МФЦ подтверждающие регистрацию документы на бумажном носителе.

Законопроект также содержит поправки, направленные на унификацию порядка рассмотрения документов, направляемых в ФНС в электронном виде через МФЦ и в бумажном виде по почте.

Предполагается, что положения законопроекта в части электронного взаимодействия с МФЦ и заявителями вступят в силу по истечении 180 дней со дня опубликования законопроекта.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ЮРЛИЦА, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]