Госдума РФ приняла закон об упрощении регистрации ИП и юрлиц

Госдума РФ на заседании в среду приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, упрощающий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), подающих документы для регистрации в электронном виде через многофункциональный центр (МФЦ).
Действующая редакция закона позволяет направлять документы в МФЦ в электронном виде, но подтверждающие регистрацию документы ФНС выдает в бумажном виде заявителю лично, по почте или через МФЦ.
Законопроект позволяет ФНС направлять документы на электронную почту заявителя.
Согласно законопроекту, при предоставлении в МФЦ документов для регистрации центр должен на следующий рабочий день направить их в налоговую инспекцию. После истечения срока, установленного законом для регистрации, ФНС должна направить решение на электронную почту юрлица или ИП, а также в МФЦ.
Заявитель сможет получить в МФЦ подтверждающие регистрацию документы на бумажном носителе.
Законопроект также содержит поправки, направленные на унификацию порядка рассмотрения документов, направляемых в ФНС в электронном виде через МФЦ и в бумажном виде по почте.
Предполагается, что положения законопроекта в части электронного взаимодействия с МФЦ и заявителями вступят в силу по истечении 180 дней со дня опубликования законопроекта.
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