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СНГ 18.10.2017 17:16

В Узбекистане готовятся принять Совет глав правительств СНГ

В Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с делегацией Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств во главе с первым заместителем Председателя Исполкома - Исполнительного секретаря Виктором Гуминским, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе узбекского МИД.

"Обсуждены практические вопросы подготовки к предстоящему в ноябре текущего года в Ташкенте очередному заседанию Совета глав правительств государств-участников СНГ", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что заседание Совета глав правительств СНГ состоится в Ташкенте 3 ноября.

Как сообщалось на официальном сайте Исполнительного комитета организации, на заседании планируется одобрить проект договора стран СНГ о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризму и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Кроме того, главы правительств обменяются списками лиц, причастных к террористической деятельности, и создадут общую базу. На заседании также намерены принять заявление об объединении усилий мирового сообщества для борьбы с международными картелями.

Ранее сообщалось, что Узбекистан впервые подал заявку на председательство в СНГ в 2020 году.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СНГ, ПРЕМЬЕРЫ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]