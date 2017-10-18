В МИД РФ обсудили с советником премьера Ирака борьбу с ИГИЛ и ситуацию в курдском районе

Развитие обстановки в Ираке и ситуация вокруг Иракского Курдистана стали основными темами встречи специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова и советника премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалиха аль-Файяда.
"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Ираке в контексте продолжающейся в этой стране масштабной операции по ликвидации террористического присутствия в лице ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), а также ситуации вокруг Иракского Курдистана", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном по итогам прошедшей в среду встречи.
Российская сторона со своей стороны подчеркнула "неизменную поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности дружественного Ирака".
"Подтверждена принципиальная позиция в пользу урегулирования всех внутрииракских проблем через инклюзивный политический диалог с учетом интересов всех этнических и конфессиональных групп страны", - говорится в сообщении российского дипведомства.
В свою очередь Ф.аль-Файяд отметил, что "в Багдаде выражают высокую оценку последовательной линии России в иракских делах, настроены на дальнейшее укрепление взаимодействия в борьбе с терроризмом, в том числе на сирийском направлении".
Президент Алиев принял участников 78-го заседания СКПВ СНГ
Анкара не будет выполнять условия Вашингтона для урегулирования визового кризиса - глава МИД Турции
Вопрос поставок С-400 Турции продолжает обсуждаться - посол в РФ
Трейдеры предсказывают цену нефти Brent через год в $45-60 за баррель
Новый министр энергетики Азербайджана планирует встречу с турецким коллегой
ЕБРР одобрил кредит Азербайджану на $500 млн для финансирования TANAP
В Азербайджане за 9 месяцев изъято более 1 т наркотиков
Генпланы развития Губинской и Гусарской рекреационных зон будут готовы к марту 2018г
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек, еще 5 пострадали - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
Башкирская фотохудожница Светлана Комкова: «Ты меня зовешь, Азербайджан!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов