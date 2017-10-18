В МИД РФ обсудили с советником премьера Ирака борьбу с ИГИЛ и ситуацию в курдском районе

Развитие обстановки в Ираке и ситуация вокруг Иракского Курдистана стали основными темами встречи специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова и советника премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалиха аль-Файяда.

"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Ираке в контексте продолжающейся в этой стране масштабной операции по ликвидации террористического присутствия в лице ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), а также ситуации вокруг Иракского Курдистана", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном по итогам прошедшей в среду встречи.

Российская сторона со своей стороны подчеркнула "неизменную поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности дружественного Ирака".

"Подтверждена принципиальная позиция в пользу урегулирования всех внутрииракских проблем через инклюзивный политический диалог с учетом интересов всех этнических и конфессиональных групп страны", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В свою очередь Ф.аль-Файяд отметил, что "в Багдаде выражают высокую оценку последовательной линии России в иракских делах, настроены на дальнейшее укрепление взаимодействия в борьбе с терроризмом, в том числе на сирийском направлении".