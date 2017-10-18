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Дальнее зарубежье 18.10.2017 16:50

Взрыв произошел близ отделения полиции на юге Швеции, жертв нет

Взрыв прогремел в среду у входа в отделение полиции в городе Хельсингборг на юге Швеции, сообщает новостной интернет-портал "Локал".

В результате взрыва никто не пострадал, однако зданию был нанесен значительный ущерб. Кроме того, взрывной волной выбило окна в соседнем здании.

"Это очень серьезно. Атака на полицию - это не просто атака, направленная против общества, но против безопасности каждого из нас", - сказал глава шведской полиции Дэн Элиассон.

По одной из версий, к взрыву могут быть причастны местные криминальные группировки, которые хотели отомстить полицейским.

Глава правительства Швеции Стефан Левен назвал произошедшее "нападением на демократию". Он призвал правоохранительные органы "усилить деятельность по противодействию серьезным преступлениям".

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, ОТДЕЛЕНИЕ, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]