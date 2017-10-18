Европейская комиссия разработала новый план по борьбе с терроризмом и защите общественных мест

Евросоюз планирует принять эффективные меры, направленные на защиту общественных мест в крупнейших европейских городах , которые могут стать объектами террористических атак, говорится в пресс-релизе, распространенном в среду на официальном веб-сайте Еврокомиссии.

"Учитывая недавние атаки в Барселоне, Берлине, Лондоне, Манчестере, Ницце, Париже и Стокгольме, необходимо принимать больше мер, в том числе на уровне ЕС, посредством сотрудничества, обмена информацией и совместных действий на общих границах, а также с помощью финансирования на общую сумму 118 млн евро и посредством распространения рекомендаций для стран-членов ЕС", - отмечается в документе.

Речь идет об усиленной охране таких общественных мест, как аэропорты, места проведения концертов и спортивных мероприятий.

При этом в Евросоюзе намерены осуществить их защиту как посредством увеличения числа полицейских и специально обученных собак, так и с помощью более продуманного планирования зданий и внедрения передовых технологий для обнаружения взрывчатых веществ.

"Еврокомиссия будет продвигать диалог с местными и региональными властями, включая мэров крупнейших европейских городов, для того, чтобы обмениваться практикой (по предотвращению терактов - ИФ)", - подчеркивается в пресс-релизе.

Ожидается, что реализация плана Еврокомиссии будет также охватывать усиление охраны транспортных узлов - основных железнодорожных, авиа - и морских маршрутов.

"Еврокомиссия разрабатывает план, который будет распространяться на конец 2017 года и будет включать в себя практические действия с учетом похищений транспортных средств, которые использовались для нападений", - сообщается в документе.

Ранее подобный план был принят в Евросоюзе в апреле 2015 года и был направлен на создание рамочного законодательства по обеспечению безопасности на уровне интеграционного объединения.