СК AtaSigorta получит более 124 тыс. манатов в рамках страхования сотрудников ГЭЦ по ДМС

Страховая компания AtaSigorta получит премии в размере 124,195 тыс. манатов в рамках страхования сотрудников Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).

Как сообщалось ранее, AtaSigorta 5 октября объявлена победителем соответствующего тендера. С ней заключен договор на оказание услуг по ДМС сотрудников центра.

"Стоимость контракта оценивается в 124,195 тыс. манатов", - отметили в министерстве экономики.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана, оказывает услуги по 28 видам страхования. Уставный капитал компании составляет 12,4 млн манатов.

А.Азизов