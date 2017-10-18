В Великобритании выставят на торги письмо, написанное одним из пассажиров затонувшего лайнера "Титаник" матери, сообщает в среду британское издание "Индепендент".
Автором письма является пассажир первого класса торговец Александр Оскар Хольверсон. Он возвращался на "Титанике" вместе со своей женой в США через Великобританию с отдыха в столице Аргентины Буэнос-Айресе. В результате крушения корабля А.Хольверсон погиб, а его супруга выжила.
Письмо датировано 13 апреля, его обнаружили в записной книжке пассажира после того, как его тело было передано семье. Письмо пострадало от морской воды.
В письме, адресованном матери, А.Хольверсон описывает еду и музыку на "Титанике" и рассказывает о пассажирах первого класса.
"Корабль огромный, он обставлен как роскошный отель...Если все будет в порядке, мы прибудем в Нью-Йорк в среду", - говорится в письме.
Письмо выставляет на продажу аукционный дом Henry Aldridge & Son, торги запланированы на 21 октября. Эксперты оценили стоимость письма суммой от 60 до 80 тыс. фунтов стерлингов.
Лайнер "Титаник" затонул в ходе первого плавания в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Из более 2,2 тыс. человек, находившихся на борту, погибли 1517.
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