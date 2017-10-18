BakuBus заплатит около 600 тыс. манат за колеса для более 300 автобусов Iveco

ООО «Aztech and Tegeta Motors» поставит для ООО «BakuBus» 1 тыс. колес для 302 автобусов марки «Iveco», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики Азербайджана.
«ООО «BakuBus» 5 октября 2017 года подписала контракт с «Aztech and Tegeta Motors» на поставку 1000 колес размером 275/70R22.5 для 302 автобусов марки «Iveco», в том числе для 151 автобуса «Iveco Crealis» и 151 автобуса «Iveco Urbanway»», - отметили в ведомстве.
Стоимость контракта составляет 585 тыс. манат.
ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассажироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.
Н.Аббасова
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