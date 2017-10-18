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Дальнее зарубежье 18.10.2017 18:56

Саудовская авиакомпания после паузы в 27 лет начала прямые рейсы в Ирак

Саудовская авиакомпания впервые за 27 лет запустила прямое авиасообщение с Ираком, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Лоукостер Flynas объявил о запуске регулярных рейсов между Эр-Риядом и Багдадом, первый рейс по маршруту уже вылетел ранее 18 октября.

"Мы упорно работали, чтобы в максимально короткие сроки добиться рейсов Flynas в Ирак и связать две братские страны в экономическом и социальном планах после 27-летнего перерыва", - заявил гендиректор авиакомпании Бандар аль-Муханна.

Авиасообщение между Ираком и Саудовской Аравией было прекращено в 1990 году во время войны в Персидском заливе.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ИРАК, АВИАРЕЙСЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]