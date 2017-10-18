Начальник Генштаба ВС Ирана прибыл в Дамаск - иранские СМИ

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери прибыл среду в Дамаск по приглашению своих сирийских коллег, сообщают в среду иранские СМИ.

В ходе визита М.Багери будет принят президентом Сирии Башаром Асадом, встретится с министром обороны Фахдом Джасемом аль-Фреджем и начальником Генштаба сирийской армии Али Абдуллой Аюбом.

Цель визита - расширить двустороннее сотрудничество в военной области, а также в борьбе с терроризмом, обеспечении безопасности и стабильности в регионе, отметили СМИ.