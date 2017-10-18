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Регион 18.10.2017 19:12

Начальник Генштаба ВС Ирана прибыл в Дамаск - иранские СМИ

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери прибыл среду в Дамаск по приглашению своих сирийских коллег, сообщают в среду иранские СМИ.

В ходе визита М.Багери будет принят президентом Сирии Башаром Асадом, встретится с министром обороны Фахдом Джасемом аль-Фреджем и начальником Генштаба сирийской армии Али Абдуллой Аюбом.

Цель визита - расширить двустороннее сотрудничество в военной области, а также в борьбе с терроризмом, обеспечении безопасности и стабильности в регионе, отметили СМИ.

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Тэги: СИРИЯ, ИРАН, ГЕНШТАБ, ДАМАСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]