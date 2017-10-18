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Дальнее зарубежье 18.10.2017 19:27

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в штате Мэриленд

Пять человек пострадали в результате стрельбы в городе Эджвуд на северо-востоке штата Мэриленд в США, сообщил в среду телеканал Си-Эн-Эн.

"Мы можем подтвердить, что находимся на месте стрельбы в бизнес-парке "Эммортон". Есть несколько пострадавших", - говорится в сообщении, опубликованном на странице шерифа местного отделения полиции в "Твиттере".

Согласно данным телеканала, человеку, открывшему стрельбу, удалось скрыться с места преступления. На данный момент полиция не произвела никаких задержаний.

Кроме того, несколько учебных заведений города сообщили о введении закрытого режима в связи с сообщениями о неподконтрольном стрелке.

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Тэги: США, МЭРИЛЕНД, СТРЕЛЬБА, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]