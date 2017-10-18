Несколько человек пострадали в результате стрельбы в штате Мэриленд

Пять человек пострадали в результате стрельбы в городе Эджвуд на северо-востоке штата Мэриленд в США, сообщил в среду телеканал Си-Эн-Эн.

"Мы можем подтвердить, что находимся на месте стрельбы в бизнес-парке "Эммортон". Есть несколько пострадавших", - говорится в сообщении, опубликованном на странице шерифа местного отделения полиции в "Твиттере".

Согласно данным телеканала, человеку, открывшему стрельбу, удалось скрыться с места преступления. На данный момент полиция не произвела никаких задержаний.

Кроме того, несколько учебных заведений города сообщили о введении закрытого режима в связи с сообщениями о неподконтрольном стрелке.