Несколько человек пострадали в результате стрельбы в штате Мэриленд

Пять человек пострадали в результате стрельбы в городе Эджвуд на северо-востоке штата Мэриленд в США, сообщил в среду телеканал Си-Эн-Эн.
"Мы можем подтвердить, что находимся на месте стрельбы в бизнес-парке "Эммортон". Есть несколько пострадавших", - говорится в сообщении, опубликованном на странице шерифа местного отделения полиции в "Твиттере".
Согласно данным телеканала, человеку, открывшему стрельбу, удалось скрыться с места преступления. На данный момент полиция не произвела никаких задержаний.
Кроме того, несколько учебных заведений города сообщили о введении закрытого режима в связи с сообщениями о неподконтрольном стрелке.
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