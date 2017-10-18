Премьер Ирака распорядился вывести правительственные войска из Киркука

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился вывести все вооруженные формирования, в том числе правительственные войска из города Киркук в курдском районе страны, сообщает телеканал "Рудау".
Премьер подчеркнул, что в городе останется только местная полиция и антитеррористические подразделения.
16 октября иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования принялись покидать город Киркук после появления в городской черте иракских войск.
В сентябре в Иракском Курдистане прошел референдум о самоопределении, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Ирака. Официальные власти Багдада не признали результаты референдума и настаивают на территориальной целостности страны.
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