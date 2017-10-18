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Финансы 18.10.2017 19:11

ЕБРР одобрил кредит Азербайджану на $500 млн для финансирования TANAP

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 18 октября утвердил предоставление Азербайджану кредита в $500 млн на финансирование строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), говорится в сообщении банка.

Бенефициаром по кредиту выступает ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК), средства будут предоставлены под гарантию азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, общая стоимость финансирования строительства TANAP оценивается в $8,6 млрд, из которых доля ЗАО «ЮГК» составляет $5 млрд.

«Кредитные средства ЕБРР будут способствовать завершению финансирования TANAP, который является ключевой частью ЮГК, направленного на укрепление энергетической безопасности Европы», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, данный проект поможет улучшить энергообеспечение потребителей на Балканах и в Юго-Восточной Европе.

«Участие банка в проекте обеспечит соблюдение самых высоких экологических стандартов и позволит продолжить всесторонний диалог со всеми заинтересованными сторонами ЮГК», - отмечается в сообщении.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта составляет $41,5 млрд, из которых $11,8 млрд - доля Азербайджана.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

А.Азизов

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Тэги: ЕБРР, TANAP, КРЕДИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]