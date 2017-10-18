Новый министр энергетики Азербайджана планирует встречу с турецким коллегой

Новый министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов планирует обсудить со своим турецким коллегой Бератом Албайраком перспективы дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в энергосфере, говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.
«Глава Минэнерго Азербайджана в среду провел встречу с послом Турции в Баку Эрканом Озоралом, в ходе которой дипломат выразил надежду на то, что назначение П.Шахбазова на должность министра будет способствовать дальнейшему укреплению энергетического сотрудничества между двумя странами», - подчеркивается в информации.
В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере.
Министр подчеркнул, что реализуемые энергопроекты имеют большое значение с точки зрения усиления позиций обеих стран в регионе и расширения их транзитного потенциала.
«П.Шахбазов также акцентировал внимание на перспективах дальнейшего энергосотрудничества между двумя странами. Для обсуждения новых трендов в этой области министр выразил желание встретиться с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком», - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября 2017 года подписал распоряжение о назначении П.Шахбазова министром энергетики.
Н.Аббасова
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