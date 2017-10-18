Новый министр энергетики Азербайджана планирует встречу с турецким коллегой

Новый министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов планирует обсудить со своим турецким коллегой Бератом Албайраком перспективы дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в энергосфере, говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.

«Глава Минэнерго Азербайджана в среду провел встречу с послом Турции в Баку Эрканом Озоралом, в ходе которой дипломат выразил надежду на то, что назначение П.Шахбазова на должность министра будет способствовать дальнейшему укреплению энергетического сотрудничества между двумя странами», - подчеркивается в информации.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере.

Министр подчеркнул, что реализуемые энергопроекты имеют большое значение с точки зрения усиления позиций обеих стран в регионе и расширения их транзитного потенциала.

«П.Шахбазов также акцентировал внимание на перспективах дальнейшего энергосотрудничества между двумя странами. Для обсуждения новых трендов в этой области министр выразил желание встретиться с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября 2017 года подписал распоряжение о назначении П.Шахбазова министром энергетики.

Н.Аббасова