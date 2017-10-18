Госсекретарь США обвиняет Китай в недостаточно ответственной политике и в провокациях в Южно-Китайском море

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в среду в Институте стратегических и международных исследований в Вашингтоне, заявил, что политика КНР наносит ущерб международному порядку, в том числе в акватории Южно-Китайского моря.

"Китай, подъем которого происходит наравне с Индией, поступал так безответственно, что порой подрывал международный порядок, основанный на правилах, в то самое время как страны, такие как Индия, действуют в тех рамках, которые защищают суверенитет других народов", - сказал Р.Тиллерсон в преддверии визита в Индию, который должен начаться на следующей неделе.

"Провокационные действия Китая в Южно-Китайском море являются непосредственной проверкой на прочность международного права и норм, за которые вместе стоят США и Индия", - отметил госсекретарь.

При этом он сказал, что в настоящее время международное сообщество стоит перед фундаментальными вызовами и опасностями, и в "это время неопределенности и тревоги Индия нуждается в надежном партнере", которым являются США.

По словам Р.Тиллерсона, "гравитационный центр мира смещается в сердце Индо-Тихоокеанского региона".

"Прежде всего, мир и особенно Индо-Тихоокеанский регион нуждаются в том, чтобы США и Индия имели крепкое партнерство", - сказал госсекретарь.

Он также заявил, что США и Индия вместе смогут обеспечить "свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион", а также свободу навигации и свободу доступа в киберпространство. Он призвал США и Индию "служить в качестве восточного и западного маяков Индо-Тихоокеанского региона".