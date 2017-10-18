Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2 RUR   0.0297 GBR   2.2421 TRY   0.4638

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 21° Завтра 12° 19° 20 Окт 11° 21° 21 Окт 13° 20°

Регион 18.10.2017 19:52

Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах

Телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении принять участие в выборах президента России в 2018 году.

Об этом, как сообщают "Ведомости", К.Собчак написала в письме, направленном в редакцию.

"Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям", - пишет К.Собчак.

"Вопреки попыткам чиновников скомпрометировать меня и использовать в своих целях, вопреки нападкам части моих друзей - либералов, вопреки спекуляциям диванных политологов, мое выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества", - полагает К.Собчак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Дождю" прокомментировал возможное участие К.Собчак в выборах президента РФ 2018 года.

"Если я правильно понимаю, Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции. Она является гражданином РФ, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны. Естественно, после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые также описаны в нашем законодательстве", - сказал Д.Песков.

Поэтому, отметил пресс-секретарь президента, "относиться к этому (возможному выдвижению К.Собчак кандидатом в президенты) можно и нужно только с точки зрения соответствия и несоответствия действующему законодательству".

"Ксения - очень талантливый человек, она за последние годы набралась опыта, причем в самых разных областях, она достаточно образованна", - добавил пресс-секретарь президента.

Он затруднился ответить на вопрос, можно ли рассматривать К.Собчак как оппозиционного кандидата, и добавил, что не слышал от нее заявлений, свидетельствующих об этом. "Об этом нельзя говорить. Мы с вами не знаем, с чем она пойдет. Если ты баллотируешься в президенты, то баллотируешься с какой-то линией, с какой-то программой, с какими-то убеждениями. Каковы политические убеждения Ксении, я не знаю", - сказал Д.Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СОБЧАК, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Главред «Эха Москвы» поделился со следователем информацией о том, как неизвестный угрожал Ксении Собчак

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]