Трейдеры предсказывают цену нефти Brent через год в $45-60 за баррель

Глава нефтегазового подразделения одного из сырьевых трейдеров Glencore Алекс Бирд (Alex Beard) считает, что цена нефти через год достигнет $60 за баррель.
Такое мнение он высказал в ходе конференции Oil&Money.
Глава Vitol Йэн Тэйлор (Ian Taylor) считает, что из-за роста добычи сланцевой нефти через год цена нефти упадет до $45 за баррель. Год назад Й.Тэйлор предсказывал цену в $54,99 за баррель.
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