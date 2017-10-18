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ТЭК 18.10.2017 19:59

Трейдеры предсказывают цену нефти Brent через год в $45-60 за баррель

Глава нефтегазового подразделения одного из сырьевых трейдеров Glencore Алекс Бирд (Alex Beard) считает, что цена нефти через год достигнет $60 за баррель.

Такое мнение он высказал в ходе конференции Oil&Money.

Глава Vitol Йэн Тэйлор (Ian Taylor) считает, что из-за роста добычи сланцевой нефти через год цена нефти упадет до $45 за баррель. Год назад Й.Тэйлор предсказывал цену в $54,99 за баррель.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]