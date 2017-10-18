Трейдеры предсказывают цену нефти Brent через год в $45-60 за баррель

Глава нефтегазового подразделения одного из сырьевых трейдеров Glencore Алекс Бирд (Alex Beard) считает, что цена нефти через год достигнет $60 за баррель.

Такое мнение он высказал в ходе конференции Oil&Money.

Глава Vitol Йэн Тэйлор (Ian Taylor) считает, что из-за роста добычи сланцевой нефти через год цена нефти упадет до $45 за баррель. Год назад Й.Тэйлор предсказывал цену в $54,99 за баррель.