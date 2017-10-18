Baidu намерен представить самоуправляемый автобус в Китае в 2018 году

итайский интернет-гигант Baidu Inc. активно развивает операции в сфере беспилотных автомобилей и планирует представить полностью автономный автобус в Китае в следующем году, заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Робин Ли.
Baidu рассчитывает, что сможет стать важным игроком на рынке самоуправляемых автомобилей благодаря разработанному компанией и представленному в прошлом году программному обеспечению Apollo c открытым исходным кодом, заявил Р.Ли в ходе технологической пресс-конференции WSJ D.Live в среду.
По его словам, Baidu объединила силы с китайским автопроизводителем BAIC Motor Corp. в расчете на то, чтобы начать массовое производство частично автономных автомобилей на базе Apollo к 2019 году и полностью автономных машин к 2021 году.
Однако, прежде всего, Baidu намерена завершить проект создания полностью самоуправляемого автобуса для следования по заданному маршруту, реализуемый совместно к китайским производителем автобусов, отметил Р.Ли. Компании планируют завершить этот проект в следующем году.
Глава Baidu считает, что предлагаемое его компанией программное обеспечение является более привлекательным для автопроизводителей, чем решение Waymo, подразделения Alphabet Inc., поскольку дает пользователям больше возможностей контролировать данные, чем закрытая система Waymo.
По его словам, Baidu также планирует разрабатывать технологии создания "эффекта присутствия" в самоуправляемых автомобилях, в том числе, с помощью интерактивных экранов и других возможностей.
Р.Ли сообщил также, что Baidu ежегодно тратит порядка $1,5 млрд, или 15% выручки, на научно-исследовательские разработки.
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