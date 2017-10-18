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Дальнее зарубежье 18.10.2017 20:53

Роснефть договорилась о сотрудничестве с Курдистаном по 5 добывающим блокам, вхождение в них оценено в $400 млн

"Роснефть" и правительство Иракского Курдистана подписали документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти нефтедобывающим блокам, говорится в сообщении российской компании.

Сумма платежей за вхождение в проект и за приобретение геологической информации по каждому из пяти блоков варьируется от $40 млн до $110 мл, и в общей сложности может составить до $400 млн. Из них $200 млн могут быть компенсированы за счет добытой на блоках нефти.

Доля "Роснефти"в этих проектах составит 80%. Ключевые условия соглашений и базовые принципы распределения продукции аналогичны СРП в Иракском Курдистане, которые подписаны другими международными нефтегазовыми компаниями.

Стороны договорились о реализации программы геологоразведки и начале добычи в режиме опытной эксплуатации уже с 2018 года. В случае успеха в 2021 году планируется приступить к полномасштабной разработке блоков. По консервативным оценкам, суммарные извлекаемые запасы нефти на пяти блоках могут составить около 670 млн баррелей нефтяного эквивалента.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]