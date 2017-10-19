Чума на Мадагаскаре унесла жизни уже более 70 человек

Вспышка чумы на Мадагаскаре, где от этой инфекции уже умерло 74 человека, может продлиться до апреля следующего года, предупреждает Роспотребнадзор.

"По официальным данным на 17 октября текущего года зарегистрировано 805 случаев заболевания чумой, 74 из которых - со смертельным исходом. По прогнозам эпидемиологов Мадагаскара, вспышка может продлиться до апреля 2018 года", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, распространенном в четверг.

На днях СМИ сообщали со ссылкой на Красный Крест о гибели около 60 человек с начала августа от вспышки чумы.

В Роспотребнадзоре отметили, что особенностью настоящей вспышки является то, что в отличие от предыдущих лет она в первую очередь распространяется в крупных городах.

В сообщении ведомства говорится, что согласно приказу органов здравоохранения Мадагаскара от 11 октября 2017 года в связи с продолжающейся в стране вспышкой чумы отменены отпуска для врачей и среднего медицинского персонала. Ранее в крупных городах были прекращены занятия в школах.

ВОЗ считает, что риск распространения чумы в другие страны сравнительно низок и не вводит ограничений на посещение Мадагаскара туристами, добавили в Роспотребнадзоре.

"В связи с обострением эпидемиологической ситуации по чуме в Республике Мадагаскар Роспотребнадзором и его подведомственными научными организациями оказывается консультативная и другая помощь для снижения риска заболевания чумой российских граждан, находящихся на территории Мадагаскара, включая сотрудников посольства Российской Федерации в этой стране",- говорится в сообщении.

Роспотребнадзор призывает граждан, планирующих посещение Мадагаскара, учитывать информацию об осложнении эпидемиологической ситуации.

Ранее в ведомстве сообщили, что направил на остров 500 противочумных вакцин и рассматривают вопрос о направлении своих специалистов для помощи иностранным коллегам.