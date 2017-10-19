Главный юрисконсультант компании Facebook Колин Стретч выступит на открытых слушаниях в комитетах по разведке сената и палаты представителей США в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщает в четверг телеканал "Эн-би-си ньюс" со ссылкой на источники.
Слушания в Конгрессе США запланированы на 1 ноября.
Ранее в этом месяце агентство "Блумберг" сообщило, что основатель и руководитель компании Марк Цукерберг, а также операционный директор Шэрил Сэндберг, вероятно, не смогут выступить перед комитетами по разведке сената и палаты представителей Конгресса США 1 ноября, так как в этот день будут представлять финансовую отчетность перед инвесторами компании.
Таким образом, согласно источникам телеканала, К.Стретч будет единственным представителем этой компании на слушаниях. Ранее сообщалось, что в ходе слушаний должны выступить представители этой социальной сети, а также компаний Twitter и Google.
На прошлой неделе Ш.Сэндберг подтвердила, что компания намерена сотрудничать с Конгрессом США и готова обнародовать около 3 тыс. рекламных объявлений, купленных якобы связанными с Москвой фирмами, когда об этом распорядится американский Конгресс.
Ранее Facebook передал подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Все эти объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети.
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