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19.10.2017 13:27

Главный юрисконсультант Facebook выступит на открытых слушаниях по "делу о России" в Конгрессе США

Главный юрисконсультант компании Facebook Колин Стретч выступит на открытых слушаниях в комитетах по разведке сената и палаты представителей США в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщает в четверг телеканал "Эн-би-си ньюс" со ссылкой на источники.

Слушания в Конгрессе США запланированы на 1 ноября.

Ранее в этом месяце агентство "Блумберг" сообщило, что основатель и руководитель компании Марк Цукерберг, а также операционный директор Шэрил Сэндберг, вероятно, не смогут выступить перед комитетами по разведке сената и палаты представителей Конгресса США 1 ноября, так как в этот день будут представлять финансовую отчетность перед инвесторами компании.

Таким образом, согласно источникам телеканала, К.Стретч будет единственным представителем этой компании на слушаниях. Ранее сообщалось, что в ходе слушаний должны выступить представители этой социальной сети, а также компаний Twitter и Google.

На прошлой неделе Ш.Сэндберг подтвердила, что компания намерена сотрудничать с Конгрессом США и готова обнародовать около 3 тыс. рекламных объявлений, купленных якобы связанными с Москвой фирмами, когда об этом распорядится американский Конгресс.

Ранее Facebook передал подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Все эти объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети.

В настоящее время в США проходит расследование, которое должно установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 год

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Тэги: США-FACEBOOK, РАССЛЕДОВАНИЕ, СЛУШАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]